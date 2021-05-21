Не зробив у футболі взагалі нічого, – тренер Легії про невдалу оренду динамівця

Головний наставник Легії Чеслав Міхневич не припиняє критикувати українського нападника Динамо Назарія Русина. Футболіст в оренді ніяк не проявив себе у футболці польського клубу.
Море критики у сторону Русина
Наставник Легії прояснив конфліктну ситуацію з динамівцем. Стало зрозуміло, чому Назарій Русин не зміг пробитись в основу польської команди.
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На думку тренера, нападник самостійно вирішив здатись та завершити свою боротьбу за місце в основному складі: "Він не зміг адаптуватись в команді. Назарій думав, що тут значно легше, ніж є насправді. Звичайно, у нас немає тут Шахтаря чи Динамо, але чемпіонат є дуже складним".
Русин хотів бути важливою частиною нашої команди. Але він цього не заслужив. Інші теж висловлювали невдоволення появою цього гравця, який хотів обійти усіх без черги. Однак у футболці він нічого особливого не зробив,
– зізнався Міхневич.
Спеціаліст розуміє, що хтось із футболістів проявляє себе краще, хтось зіграє гірше. Але гравці команди побачили, що у Русин не є на голову сильнішим за футболістів Легії. Цей трансфер міг вистрілити, але цього не сталось.
Конфлікт Русин – Легія
- Русин перейшов на правах оренди з Динамо у польський клуб до кінця сезону-2020/2021. Назарій поїхав у Легію за ігровою практикою, але стосунки між сторонами відразу не склались.
- Тренерський штаб захотів, щоб нападник набирав форму і з дублі клубу, але не такі амбіції були у динамівця. Русин заявив, що не хоче грати за другу команду. Нападник заявив, що боїться отримати травму на полях, де грає дубль Легії. Такий вчинок гравця було розцінено як бойкот. Тому українця перевели у дубль. Тоді футболіст був змушений задовільнятись лише виступами за дубль.
- Назарій навіть забив за дубль у контрольному спарингу проти головної команди.
- У цьому сезоні Русин відіграв у футболці Легії лише два поєдинки, у яких не запам'ятався результативними діями. Наставник поляків зазначав, що українець не виграв конкуренцію в основного форварда: "Не Русин та його агент будуть вирішувати, скільки буде грати футболіст".