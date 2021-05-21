Не зробив у футболі взагалі нічого, – тренер Легії про невдалу оренду динамівця

Головний наставник Легії Чеслав Міхневич не припиняє критикувати українського нападника Динамо Назарія Русина. Футболіст в оренді ніяк не проявив себе у футболці польського клубу.

Море критики у сторону Русина

Наставник Легії прояснив конфліктну ситуацію з динамівцем. Стало зрозуміло, чому Назарій Русин не зміг пробитись в основу польської команди.

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На думку тренера, нападник самостійно вирішив здатись та завершити свою боротьбу за місце в основному складі: "Він не зміг адаптуватись в команді. Назарій думав, що тут значно легше, ніж є насправді. Звичайно, у нас немає тут Шахтаря чи Динамо, але чемпіонат є дуже складним".

Русин хотів бути важливою частиною нашої команди. Але він цього не заслужив. Інші теж висловлювали невдоволення появою цього гравця, який хотів обійти усіх без черги. Однак у футболці він нічого особливого не зробив,

– зізнався Міхневич.

Спеціаліст розуміє, що хтось із футболістів проявляє себе краще, хтось зіграє гірше. Але гравці команди побачили, що у Русин не є на голову сильнішим за футболістів Легії. Цей трансфер міг вистрілити, але цього не сталось.

Конфлікт Русин – Легія