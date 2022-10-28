Не знаю, що буде, коли росіянин зустрінеться на трасі з українцем, – німецький біатлоніст Кюн

Наприкінці листопада 2022 року у фінському Контіолахті стартує новий біатлонний сезон. Українські біатлоністи вийдуть на трасу, що не скажеш про представників Росії та Білорусі.

Конгрес Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) продовжив дискваліфікацію російських та білоруських біатлоністів на невизначений термін. Щонайменше сезон-2022/2023 відбудеться без представників країн-агресорів.

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Кюн: У нас у біатлоні є гвинтівки та справжні патрони

Німецький біатлоніст Йоганнес Кюн зробив припущення, що було б на трасі, якби росіян та білорусів допустили до міжнародних змагань. Він наголосив, що біатлон є одним із найнебезпечніших видів спорту, адже у ньому біатлоністи використовують гвинтівки та справжні патрони.

У нас у біатлоні є гвинтівки та справжні патрони. Я не знаю, що буде, коли російський спортсмен зустрінеться на трасі з українським. Насправді вони всі хороші хлопці, але хто знає, що може статися,

– сказав Кюн.

Чоловіча індивідуальна гонка відкриє новий біатлонний сезон у Контіолахті. Індивідуалка відбудеться 29 листопада. На першому етапі Кубка світу заплановано аж 8 гонок: індивідуалки, спринти, переслідування та естафети.

Нагадаємо, що минулий сезон через повномасштабне вторгнення Росії в Україну був достроково закінчений для синьо-жовтої збірної.