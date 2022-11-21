Не витримали позору: фанати Катару покинули матч-відкриття у перерві – демонстративні фото

У понеділок, 20 листопада, розпочався чемпіонат світу-2022 у Катарі. Першими на футбольне поле вийшли збірні Катару та Еквадору.

Вже у першому таймі Еквадор двічі засмутив голкіпера Катару. Дубль у ворота суперника оформив капітан та нападник Еннер Валенсія, пише 24 канал.

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Не знають, як потрібно вболівати

Збірна країни-господарки чемпіонату світу-2022 ніяк не проявила себе на футбольному полі, а нервова гра їх голкіпера лише підтверджувала низький рівень гри Катару.

Такої ганебної гри навіть не витримали їх рідні уболівальники. У перерві поєдинку велика частина катарців покинула свої місця на стадіоні. Ні, вони не пішли на 15-хвилинний відпочинок, а повністю поїхали з арени.



Фанати Катару дострокового покинули матч проти Еквадору / Фото з твітеру Achmed Irwin

Схоже, що фанати збірної Катару взагалі не знають, як це бути з командою у хороші та погані часи. Що не скажеш про уболівальників Еквадору, які протягом усі 90 хвилин гучно підтримували команду з трибун, яка віддячила їм перемогою на старті ЧС-2022 (0:2).

Нагадаємо, що скандальні чутки передували цьому поєдинку. Декілька інсайдерів в один голос говорили про договірний матч-відкриття, у якому Катар начебто мінімально повинен був переграти Еквадор 1:0. Але все це було фейком.

Хоча був на початку зустрічі момент зі скасованим голом Еквадору, який натякав на можливу правду інсайдерів.

Інший матч групи "А" Сенегал – Нідерланди відбудеться 21 листопада о 18:00.