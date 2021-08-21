Не витримали нерви: тренер Минаю Кобін закурив на стадіоні після змарнованого пенальті – фото
Джерело:24 канал
Закарпатський Минай дивом залишився в українській Прем'єр-лізі, адже Олімпік відмовився грати в УПЛ. За літо Минай з новим-старим тренером Василем Кобіним не надто покращив свою гру.
Кобін закурив на матчі УПЛ
За три матчі Минай зі скрипом взяв 4 очки і надіявся на перемогу 21 серпня в матчі проти новачка УПЛ Вереса. Але все пішло не за сценарієм закарпатців.
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Минай пропустив гол після перерви, але майже відразу мав нагоду зрівняти рахунок. Гості заробили пенальті. Та Білоног не переграв Когута з 11 метрів.
Знервований тренер Минаю Кобін не знайшов нічого кращого, як закурити. Кобін викурив сигарету прямо на стадіоні.
Скриншот трансляції матчу на каналі "Футбол 2"
- Василь Кобін очолював Минай з 2019 до 2021 року. Саме він вивів клуб у Прем'єр-лігу у 2020 році.
- У сезоні-2020/2021 Минай вирішив звернути тренера через невдалі результати. Та після того, як Минай залишився в УПЛ, клуб повернув фахівця.