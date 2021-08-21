Не витримали нерви: тренер Минаю Кобін закурив на стадіоні після змарнованого пенальті – фото

Закарпатський Минай дивом залишився в українській Прем'єр-лізі, адже Олімпік відмовився грати в УПЛ. За літо Минай з новим-старим тренером Василем Кобіним не надто покращив свою гру.

Кобін закурив на матчі УПЛ

За три матчі Минай зі скрипом взяв 4 очки і надіявся на перемогу 21 серпня в матчі проти новачка УПЛ Вереса. Але все пішло не за сценарієм закарпатців.

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Минай пропустив гол після перерви, але майже відразу мав нагоду зрівняти рахунок. Гості заробили пенальті. Та Білоног не переграв Когута з 11 метрів.

Знервований тренер Минаю Кобін не знайшов нічого кращого, як закурити. Кобін викурив сигарету прямо на стадіоні.



Скриншот трансляції матчу на каналі "Футбол 2"