Не вистачило сантиметрів: Ярмоленко влучив у перекладину та не врятував Вест Хем від поразки

Вест Хем у чвертьфінальному матчі Кубка англійської ліги на виїзді програв Тоттенхему (2:1). Український півзахисник Андрій Ярмоленко більшу частину зустрічі провів на лаві запасних.

Тоттенхем – Вест Хем 2:1

Голи: Бергвейн, 29, Моура, 34 – Боуен, 32

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Долю зустрічі вирішила п'ятихвилинка в середині першого тайму: на 29-й забив Бергвейн, через 3 хвилини Боуен зрівняв, але вже на 34-й Лукас Моура знову вивів "шпор" уперед.

Лише на 80-й хвилині при рахунку 2:1 на користь "шпор" наставник "молотобійців" Девід Мойєс випустив Андрія Ярмоленка на заміну. У компенсований час у Андрія був шанс відзначитись, проте його удару для взяття воріт не вистачило буквально пари сантиметрів. М'яч потрапив у поперечину і Вест Хем поступився.

Варто зазначити, що Челсі обіграв Брентфорд на шляху до півфіналу (2:0), а Ліверпуль у серії післяматчевих пенальті здолав Лестер.

У півфіналі Тоттенхем змагатиметься із Челсі, а Ліверпуль вийшов на Арсенал.

Тоттенхем – Вест Хем відеоогляд (для перегляду перейдіть на ютуб)