"Не відмовляйтесь допомагати", – Селезньов про участь у благодійних матчах

Український форвард Євген Селезньов прокоментував свою участь у благодійних матчах. Також футболіст закликав усіх допомагати Україні.

Ексгравець Дніпра прокоментував свою участь прийдешньому благодійному матчі. Поєдинок відбудеться в Ужгороді, 27 листопада на стадіоні Авангард.

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Коментар Євгена

Селезньов назвав це своєрідною інвестицію у майбутнє, сказав, що кожен українець повинен допомагати, аби прискорити нашу перемогу. Також згадав і про повагу до героїв:

"Футболісти завжди готові брати участь у заходах заради перемоги. Це повага між гравцями, людьми та до військових. Якщо є час – відгукуються усі, ніхто не відмовляється. Це стосується й мене, й Влада, й інших гравців. Ми велика футбольна родина – багато років знаємо один одного. Ми збираємось та граємо у футбол, щоб допомогти Збройним силам України та простим українцям. Щоб у нас було світло, життя, а наші діти та жінки були у безпеці", – сказав Селезньов.

нещодавно футболіст взяв участь у іншому благодійному матчі. У поєдинку, який відбувався на Академії Руху взяли участь Артем Федецький, Михайло Кополовець, Віктор Вацко та інші. Зіркам тоді вдалось зібрати 277 тисяч гривень на підтримку ЗСУ.