Не уявляю, як має бути налякана Світоліна, – легендарна Навратілова підтримала Україну
Джерело:твітер Мартіни Навратілової
Все більше спортсменів стурбовані загостренням ситуації біля українських кордонів із Росією. Легендарна тенісистка Мартіна Навратілова підтримала Україну.
Підтримка із США
65-річна колишня американська тенісистка підтримала не лише Україну, а й першу ракетку нашої країни Еліну Світоліну. Мартіна Навратілова зазначила, що не уявляє, як українці страшно за свою державу.
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Навіть не уявляю, як має бути налякана Світоліна у ці дні. Схрестимо пальці за Україну!,
– написала Навратілова.
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Еліна Світоліна 21 лютого стартує в основній сітці турніру WTA 1000 у Досі. Українська тенісистка зіграє проти чешки Терези Мартінцової. Також участь у цьому старті візьмуть Ангеліна Калініна та Марта Костюк, яка пробилась через кваліфікацію.
Що відомо про Мартіну Навратілову
- Американська тенісистка чеського походження. За свою кар'єру перемогла у 18 турнірах Гренд Слем в одиночному розряді. Також має у своїй скарбничці 150 титулів змагань WTA.
- У парі за тенісну кар'єру виграла у 178 турнірах.
- Допомогла збірній США п'ять разів стати переможцем Кубка Федерацій.
- Звання першої ракетки світу тримала протягом 331 тижня. Такий показник є другим найкращим результатом в історію жіночого тенісу.
- У 1994 році закінчила професійну кар'єру.