Не уявляю, як має бути налякана Світоліна, – легендарна Навратілова підтримала Україну

Все більше спортсменів стурбовані загостренням ситуації біля українських кордонів із Росією. Легендарна тенісистка Мартіна Навратілова підтримала Україну.

Підтримка із США

65-річна колишня американська тенісистка підтримала не лише Україну, а й першу ракетку нашої країни Еліну Світоліну. Мартіна Навратілова зазначила, що не уявляє, як українці страшно за свою державу.

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Навіть не уявляю, як має бути налякана Світоліна у ці дні. Схрестимо пальці за Україну!,

– написала Навратілова.

Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

Еліна Світоліна 21 лютого стартує в основній сітці турніру WTA 1000 у Досі. Українська тенісистка зіграє проти чешки Терези Мартінцової. Також участь у цьому старті візьмуть Ангеліна Калініна та Марта Костюк, яка пробилась через кваліфікацію.

Що відомо про Мартіну Навратілову