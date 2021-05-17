Не в Україні: ЗМІ розкрили майбутній клуб Мілевського

Український нападник Артем Мілевський покине закарпатський Минай після вильоту команди з Прем'єр-ліги. При цьому 36-річний футболіст не має наміру завершувати кар'єру.

Мілевський у своєму інстаграмі фото з Білорусі. Швидше за все, саме в цій країні він і продовжить свою кар'єру.

До теми Респект Закарпаттю, – Мілевський натякнув, що покидає Минай

Також цей факт підтвердив телеграм-канал "Динамо Киев Inside". За його даними, Мілевський найближчим часом підпише контракт з одним із зарубіжних клубів. При цьому, в якій країні буде грати Артем, не повідомляється.

"Артем Мілевський та закарпатський Минай. Спільна історія тривала недовго і Мілевський покидає клуб. Наскільки відомо, закінчувати кар'єру Артем не збирається і найближчим часом ми побачимо його в новій команді. Шкода, що не в Україні. Удачі", – сказано в пості.

Коротка кар'єра Мілевського в Минаї