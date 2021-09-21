Федерація баскетболу України визначила два міста, які претендуватимуть на проведення матчів Євробаскета-2025 – це Київ та Львів. При цьому задля отримання прав на проведення турніру в Україні має бути побудовано дві сучасних спортивних арени. Для матчів групового раунду місткість залу має бути не менше 10 тисяч місць, а для фінального поєдинку – не менше 15 тисяч.

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Вже згодом на презентації початку нового баскетбольного сезону президент ФБУ Михайло Бродський заявив, що ці спортивні арени мають бути побудовані до 1 грудня 2024 року.

Однак щодо Львова, то його можуть замінити й інші міста.

"Ще є Дніпро, Одеса та Харків. Рішення буде приймати Президент України Володимир Зеленський, а також президент ФІБА. 30 вересня очікується приїзд президента ФІБА для зустрічі із Зеленським", – розповів Бродський.

Як відбуватиметься турнір

Євробаскет-2025 відбудеться у вересні 2025 року. Турнір організують у чотирьох країнах, які приймуть матчі групового етапу. І одна з них – згодом матчі раунду плей-офф.

Конкурентами України за право проведення Євробаскет-2025 є Кіпр, Фінляндія, Угорщина, Латвія та Росія. При цьому Фінляндія та Кіпр претендують лише на матчі групового етапу, у той час як решта (Україна зокрема) – на матчі групового етапу та фінальну стадію.

Україна у своїй історії вже отримувала право проводити чемпіонат Європи з баскетболу. Турнір в Україні мав відбутися у 2015 році, але був перенесений через нестабільну ситуацію з безпекою в нашій країні після анексії Криму та початку війни на Донбасі.