Не співпали цифри або факс не прийшов, – Хацкевич про Циганкова, який міг перейти в Атлетіко

Півзахисник Віктор Циганков дебютував за головну команду Динамо в 2016 році. В 2017 році за тренерства Олександра Хацкевича він вже був гравцем основи. А згодом міг перейти і в сильніші клуби

Розвиток та зупинка Циганкова

За словами Хацкевича, найбільше Циганков розкрився якраз у 2017 році, коли Динамо покинув Андрій Ярмоленко. Саме тоді Циганкова знову перевели на правий фланг, де він звик грати.

Вже зовсім інша мотивація. Ти вже граєш на своїй позиції. До того ж я йому віддав капітанську пов'язку,

– так пояснив сплеск гри Циганкова тодішній наставник Динамо Олександр Хацкевич.

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Та вже через рік, за словами Хацкевича, у Циганкова розпочався застій.

"На якомусь етапі Вітя зупинився. Я думаю, що в першу чергу це був такий вибір матчів, коли граєш, коли не граєш, до яких ігор готуєшся. Є матчі внутрішнього чемпіонату, є єврокубки, є матчі за національну збірну. І тут, напевно, Вітя почав ділити, де він може грати, до яких ігор він починає готуватися. Це моя думка", – відзначив Хацкевич.

Про трансфер та мотивацію

Ведучий Олександр Сидоренко озвучив дані, що німецький Шальке хотів в той час купити Циганкова за 20 мільйонів євро.

"В мене немає такої інформації. Знаю, що італійський клуб давав за нього гроші. Достатньо серйозні. Знаю, що в нього був варіант з мадридським Атлетіко", – розповів Хацкевич.

Однак чому трансфер не відбувся – він точно не знає. Припускає, що через тренерські вимоги наставника "матрацників" Дієго Сімеоне

"Може і це послужило для не переходу Віті. Може, як говорить Ігор Суркіс – "не співпали цифри". Або факс не прийшов", – пожартував з цього приводу Хацкевич.