Не треба з Росією грати, – екстренер збірної України різко висловився про жеребкування ЧС-2022
Джерело:Tribuna.com
Колишній тренер збірної України Йожеф Сабо поділився очікуваннями від жеребкування стикових матчів відбору ЧС-2022. Суперником України можуть стати Португалія, Шотландія, Італія, Швеція та Уельс.
81-річний фахівець агресивно відреагував на питання, чи правильно роблять функціонери УЄФА та ФІФА, не дозволяючи зустрітися командам із Росії та України.
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Правильно, що Україну та Росію розводять під час жеребкування. Навіщо нам Росія? Ці б***і, що вони роблять? Ви тільки подивіться. Цей Путін збожеволів чи що?
– сказав він.
"Я не політик, але треба зробити наші кордони такими сильними, щоб жодна муха не пролетіла. Усі гроші, що крадуть мільярдери, треба давати на озброєння, щоби наші діти жили спокійно. Не треба з росіянами грати", – категорично заявив Сабо.
Україна вийшла у плей-офф відбору
- Франція не впустила Фінляндію на друге місце у групі D. Команда Дідьє Дешама здобула перемогу на виїзді з рахунком 0:2. Такий сценарій став найкращим для українців. "Синьо-жовті" змогли вистрибнути у таблиці вище фінів та вийти у плей-офф відбору.
- Жеребкування учасників плей-офф відбудеться 26 листопада.
- Потенційні суперники України – Італія, Португалія, Швеція, Уельс та Шотландія.