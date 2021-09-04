Не отримав листа: Шевченко розповів, чи буде подавати в суд на УАФ і Павелко

Андрій Шевченко зібрав пресконференцію, на якій поділився подробицями свого відходу з поста головного тренера збірної України.

Зокрема, екстренер збірної Украиїни Шевченко прокоментував фінансову сторону відносин з УАФ. Раніше повідомлялося, що він покинув збірну через фінансові розбіжності.

До слова Я не хотів йти, – Шевченко розповів скандальні деталі своєї відставки зі збірної України

Я отримував дуже багато email-ів із запрошеннями від ФІФА та УЄФА, на цій пошті я перебуваю постійно. Ніякого листа офіційного мені на цей email не приходило. Це моє офіційне листування з ФІФА і УЄФА. Ще раз: пролонгація вже була обговорена. Тим більше, протягом 5 років мій і моїх помічників контракти ніколи не змінювалися – була весь час одна і та ж сума в контракті. Питань про зміни фінансової опції не стояло,

– сказав Шевченко.

Крім того, Андрій Миколайович запевнив, що не буде судитися з УАФ.

"Суд? Ні, я цього робити ні в якому разі не збираюся. Я вам розповідаю про ситуацію, тому що вважаю, що громадськість повинна знати. Тим більше, у мене багато уболівальників. Точно так само і мій штаб, який провів хорошу роботу, тому я сьогодні вам кажу прямо", – підсумував Шевченко.

Що відомо про відставку Шевченка