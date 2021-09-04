Не отримав листа: Шевченко розповів, чи буде подавати в суд на УАФ і Павелко
Джерело:Tribuna.com
Андрій Шевченко зібрав пресконференцію, на якій поділився подробицями свого відходу з поста головного тренера збірної України.
Зокрема, екстренер збірної Украиїни Шевченко прокоментував фінансову сторону відносин з УАФ. Раніше повідомлялося, що він покинув збірну через фінансові розбіжності.
До слова Я не хотів йти, – Шевченко розповів скандальні деталі своєї відставки зі збірної України
Я отримував дуже багато email-ів із запрошеннями від ФІФА та УЄФА, на цій пошті я перебуваю постійно. Ніякого листа офіційного мені на цей email не приходило. Це моє офіційне листування з ФІФА і УЄФА. Ще раз: пролонгація вже була обговорена. Тим більше, протягом 5 років мій і моїх помічників контракти ніколи не змінювалися – була весь час одна і та ж сума в контракті. Питань про зміни фінансової опції не стояло,
– сказав Шевченко.
Крім того, Андрій Миколайович запевнив, що не буде судитися з УАФ.
"Суд? Ні, я цього робити ні в якому разі не збираюся. Я вам розповідаю про ситуацію, тому що вважаю, що громадськість повинна знати. Тим більше, у мене багато уболівальників. Точно так само і мій штаб, який провів хорошу роботу, тому я сьогодні вам кажу прямо", – підсумував Шевченко.
Що відомо про відставку Шевченка
- Андрій Шевченко очолював збірну України з 2016 року. Під його керівництвом національна команда провела 52 матчі, в яких здобула 25 перемог, 13 разів зіграла внічию і зазнала 14 поразок, дійшовши до чвертьфіналу Євро-2020.
- Після відставки Шевченка нашу національну команду очолив Олександр Петраков. Під керівництвом нового наставника "жовто-сині" у відборі ЧС-2020 вже зіграли внічию в гостях з Казахстаном (2:2), а 4 вересня прийматимуть на київському "Олімпійському" Францію.