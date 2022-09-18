Не можу тримати склянку, – Альваресу необхідна операція на лівій руці після бою з Головкіним

18 вересня 2022 , 11:32
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Джерело:

Boxing News 24

У ніч на 18 вересня відбувся великий чемпіонський бій у Лас-Вегасі, де Сауль Альварес зійшовся з Геннадієм Головкіним. Він тривав усі 12 раундів.

Альварес: Мені потрібна операція на лівій руці

Мексиканець Сауль Альварес та казахстанець Геннадій Головкін втретє зустрілися у дуелі між собою. На кону стояв титул абсолютного чемпіона світу в другій середній вазі, що належить Канело з листопада 2021 року.

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Канело переміг Головкіна одноголосним рішенням суддів – 115-113 та 116-112. Після перемоги мексиканець розповів про травму та необхідну операцію.

"Мені потрібна операція на лівій руці. Але я в порядку. Я воїн, тому тут. Рука дуже болить, не можу навіть тримати склянку з водою.

Мене не здивувала активність Головкіна в останніх раундах. Знаю його, він має хорошу генетику. Геннадій – сильний боксер, тому я не здивований", – сказав Канело.

Сауль Альварес – Геннадій Головкін: головне про бій

  • Альварес перейняв ініціативу з перших же хвилин зустрічі. Мексиканець був активнішим і точнішим. Сауль щоразу приголомшував суперника, а ось Геннадій ніяк не міг вийти із захисту та перехопити ініціативу.
  • Головкін виглядав досить слабо у першій частині бою. Та у 9-му раунді картина дещо змінилася, Альварес виглядав втомленим, тоді як Головкін став активнішим. Казахський боксер навіть був близький до того, щоб нокаутувати мексиканця.
  • У результаті судді нарахували досить близьку, але все ж таки однозначну перемогу Сауля.
Автор: Дарина Жданович