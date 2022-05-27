Не можемо допустити цих вбивств, – екстренер Шахтаря закликав світ посилити допомогу для України

Колишній наставник Шахтаря Пауло Фонсека прокоментував війну в Україні, яку розпочала Росія. Португальський тренер підтримав український народ.

Фонсека: Того, що вони отримують зараз, недостатньо

49-річний спеціаліст наляканий тими жахіттями, які 24 лютого принесли в Україну росіяни. Пауло Фонсека стоїть на боці українського народу, який мужньо відтісняє окупанта зі своєї країни.

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Наставник пригадав війну на Донбасі, яка триває ще з 2014 року. Фонсека розповів про декілька днів, які він провів у столиці країни. Паула додав, як складно покидав країну під час війни.

"Ми їхали 25 годин у тісному мікроавтобусі, щоб вибратися з країни, але це дрібниці у порівнянні з тим, що зараз відбувається з людьми в Україні. Чотири дні, які я провів там, люди не вірили, що до Києва прийшла війна. Про це знали у Донецьку та Луганську, але не в столиці", – розповів Фонсека.

Португальський наставник не розуміє, чому українці, які він назвав чудовими, зіткнулись зі смертю та болем, що принесла війна. Колишній тренер донецького Шахтаря звернувся до світової спільноти з проханням збільшити допомогу Україні, щоб остаточно зупинити геноцид українського народу.

З того часу ситуація погіршилася. Це так несправедливо, що відбувається з такими чудовими людьми. Вони просто хочуть миру, не більше. Ми більше не можемо допустити цих убивств. Це просто неможливо прийняти, цим безневинним людям потрібна допомога. Того, що вони отримують зараз, недостатньо,

– додав португалець.

Тренерська кар'єра Фонсеки в Україні