Не Миколенком єдиним: Динамо може продати ще одного лідера

Київське Динамо солідно заробило на трансфері Віталія Миколенка в Евертон. Але на цьому кияни не планують зупинятись.

Динамо готове відпускати лідерів

Київський клуб готовий відпускати своїх лідерів, якщо на них будуть щедрі пропозиції. Перехід Віталія Миколенка може стати не останнім у зимове міжсезоння.

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Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив футбольний агент В'ячеслав Заховайло. Він не став називати прізвище футболіста, який може покинути Динамо взимку 2022 року.

Однак додав, що це може бути один із лідерів команди. Раніше повідомлялось, що Мірча Луческу готовий дати добро на продаж Карлоса де Пену, Віктора Циганкова та Беньяміна Вербіча.

Але все залежатиме, чи задовольнить пропозиція босів київського клубу.

Поділюся, Але не буду згадувати імена. Я буду правильним. Динамо Київ має можливість продати одного зі своїх лідерів найближчим часом. Питання переговорів. Чи може претендент переконати чи задовольнити фінансові вимоги киян?,

– написав агент.

Румунський тренер запропонував бухарестському Динамо список з 12-ти гравців, які можуть перейти в оренду у Румунію. Усі вони у першій частині сезону виступали в оренді в одеському Чорноморці.