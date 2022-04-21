Не керуюся намаганнями когось змінити, – Беленюк про подальшу роботу НОК

Керівництво НОК неодноразово критикували українські спортсмени-олімпійці. за їхніми переконаннями, комітет робить недостатньо у боротьбі щодо відсторонення росіян від світового спорту.

Беленюк: Публічні заяви – це невідмінна складова подібних особистостей

Олімпійський чемпіон та народний депутат Жан Беленюк прокоментував для сайту 24 каналу ситуацію щодо "мовчання" Сергія Бубки та його неоднозначної позиції. Він заявив, що очільник НОК не в змозі відповісти на конкретні питання щодо війни в Україні.

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На запитання щодо зміни у майбутньому керівництва НОК Беленюк відповів:

Ви знаєте, я точно не керуюся намаганнями когось змінити, чи щось таке зробити. Просто людина, яка займає місце голови НОК, особливо не проголошує свою позицію. А спортсмени повинні знати цю публічну точку зору, щоб їм було на що орієнтуватися.

"Нещодавно навіть міністр спорту Вадим Гутцайт наголосив, що спорт все ж таки не поза політикою. Хоча раніше він запевняв протилежне. Тому публічні заяви – це невідмінна складова подібних особистостей, які очолюють такі посади", – додав борець.

Скандал за участі Бубки

Сергій Бубка, коли розпочалося масштабне вторгнення росіян на українські землі, заговорив не 24 лютого, а аж на восьмий день війни. Він назвав останні події "бідою".

З цією фразою його особисто виправив Жан Беленюк, уточнивши, що біда має свою назву.

Ще більше про сором Бубки і неприйнятну позицію для справжніх українців щодо Бубки написала Ольга Саладуха уже 12 квітня, після конференції українських спортсменів з Бубкою та Гутцайтом.