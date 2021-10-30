Не Джойс, і не Усик: Ф'юрі здивував ім'ям майбутнього короля боксу суперважкої ваги
Джерело:Sky Sports
Голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум розповів, кого чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (31-0-1, 22 КО) вважає наступним королем хевівейту.
За словами Арума, Тайсон Ф'юрі вважає, що в майбутньому найкращим важковаговиком у світі стане американець Джаред Андерсон.
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Тайсон сказав мені, що Джаред стане наступною зіркою у хевівейті. Я на власні очі бачив, як Андерсон влаштував Тайсону чудові спаринги перед другим і третім боями з Уайлдером,
– заявив Арум.
Хто такий Джаред Андерсон
Джареду Андерсону (10-0, 10 КО) 21 рік. Він провів десять боїв на професійному рингу і все виграв нокаутом. Зростання Джареда – 193 см, розмах рук – 199 см.
Також Андерсон стоїть на 58-му місці в рейтингу BoxRec серед найкращих боксерів суперважкої ваги. Американець дебютував на профі-рингу у жовтні 2019 року.
Ф'юрі може побитися з Усиком
- Восени 2021 року Ф'юрі у Лас-Вегасі втретє зустрівся з Деонтеєм Уайлдером і нокаутував американця.
- Після цього промоутери та експерти почали говорити про бій Усик – Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу.
- Усик прокоментував думки експертів та заяивив, що зустріч з Тайсоном Ф'юрі буде грандіозною.
- Проте Усику потрібно дати реванш Джошуа.