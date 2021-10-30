Не Джойс, і не Усик: Ф'юрі здивував ім'ям майбутнього короля боксу суперважкої ваги

Голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум розповів, кого чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (31-0-1, 22 КО) вважає наступним королем хевівейту.

За словами Арума, Тайсон Ф'юрі вважає, що в майбутньому найкращим важковаговиком у світі стане американець Джаред Андерсон.

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Тайсон сказав мені, що Джаред стане наступною зіркою у хевівейті. Я на власні очі бачив, як Андерсон влаштував Тайсону чудові спаринги перед другим і третім боями з Уайлдером,

– заявив Арум.

Хто такий Джаред Андерсон

Джареду Андерсону (10-0, 10 КО) 21 рік. Він провів десять боїв на професійному рингу і все виграв нокаутом. Зростання Джареда – 193 см, розмах рук – 199 см.

Також Андерсон стоїть на 58-му місці в рейтингу BoxRec серед найкращих боксерів суперважкої ваги. Американець дебютував на профі-рингу у жовтні 2019 року.

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