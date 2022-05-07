Не дуже приємно говорити мовою країни-агресорки, – Ребров закликав розмовляти українською
Джерело:Трибуна
Колишній наставник Динамо Сергій Ребров зачепив мовне питання. Наставник розповів, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну почав розмовляти українською мовою.
Ребров: Зараз я говорю українською мовою
47-річний наставник Аль-Айна заявив, що після нападу Росії на Україну, мовне питання у нашій країні стало на часі. Сергій Ребров розповів, що йому бридко розмовляти мовою окупанта та закликав інших переходити говорити українською.
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Зараз я говорю українською мовою. Кожен український громадянин має розуміння зараз, наскільки важлива українська мова. Я впевнений, що всі ми перейдемо, тому що розуміємо, наскільки це необхідно не для країни, а для себе, оскільки не дуже приємно говорити мовою країни-агресорки,
– сказав український тренер.
Цікаво, що до цього Ребров розмовляв російською. Колишній наставник Динамо є уродженцем Горлівки, що у Донецькій області. Саме Сергій Станіславович був ініціатором створення фонду серед футболістів-легіонерів, який допомагає українцям.
Відзначимо, що після 24 лютого у багатьох українців відкрились очі щодо сусідньої Росії. Багато спортсменів відмовились від мови ворота та почали публікувати пости у своїх соцмережах виключно українською.
Тренерська кар'єра Сергія Реброва
- Сергій Ребров є одним із тих наставників, які не їздили працювати у Росію.
- За свою кар'єру вже встиг асистентом тренера у Динамо-2 та Динамо.
- З 2010 по 2011 роки на цій же посаді працював у збірній України. У 2014-му був призначений головним тренером київського Динамо. У 2017 році помандрував за кордон, очоливши Аль-Ахлі.
- Наступного року Ребров перебрався в угорський Ференцварош, де пропрацював три роки.
- З червня 2021 року працює в Аль-Айні. В ОАЕ Ребров просто розриває своїх "колег по цеху". Він сім разів поспіль отримував звання найкращого тренера місяця.
- Його угода з клубом розрахована до кінця червня 2022-го.
- У нинішньому сезоні Аль-Айн відіграв під керівництвом українця 28 матчів, у яких здобув 19 перемог, розписав 7 мирових та зазнав 2 поразок.
- Після 21-го зіграного поєдинку клуб Реброва лідирує у внутрішньому чемпіонаті, випереджаючи найближчого конкурента на 7 очок.