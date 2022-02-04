Не думаю, що потиснемо руки росіянам, – керівник українського футзалу про матч з Росією на Євро

Збірна України з футзалу у півфіналі Євро-2022 зіграє проти Росії. Цей матч матиме принципове значення.

УЄФА розводить українські та російські команди, щоб уникнути зайвих неприємностей. Це стосується як і матчів збірних, так і клубів. У тому числі футзальної збірної.

Під час жеребкування чемпіонату Європи з футзалу 2022 збірні України та Росії потрапили в одну групу, але після цього були розведені по різних квартетах. Та вже у раунді плей-офф розвести команди не вдалося. І у півфіналі Україна зіграє проти Росії. Цей матч відбудеться в Амстердамі.

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Цей матч привертає додаткову увагу. І в УЄФА були змушені вдатися до додаткових заходів безпеки.

Без рукостискань

Напередодні Олімпіади-2022 в Пекіні українським спортсменам рекомендували уникати контактів з росіянами. В цьому матчі це навряд чи вдасться. Але українці постараються максимально відгородитися від суперника. Про це розповів президент Асоціації футзалу України Сергій Владико. В нього запитали, чи потиснуть українські футзалісти руки суперникам.

Не думаю, що в нас буде щось інакше. Крім того, не забуватимемо про коронавірус, це ще небезпечно для здоров'я. Ми перебуваємо в ситуації постійного тестування від УЄФА. Усі команди майже ізольовані, контактів мало з іншими,

– розповів Сергій Владико.

Матч Україна – Росія відбудеться в п'ятницю, 4 лютого. Початок о 18:00. Переможець цього матчу вийде у фінал Євро-2022.