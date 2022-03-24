Не дозволимо Росії знищити Україну, – титулована легкоатлетка Левченко

Українська легкоатлетка Юлія Левченко активно показує реалії війни в Україні. Спортсменка розповіла про труднощі, з якими зіткнулась під час бойових дій.

Левченко: Зараз не час для рожевих окулярів

24-річна стрибунка у висоту продовжує активно висловлювати свою патріотичну позицію Юлія Левченко не раз зверталась до росіян, які сліпо вірять у "спецоперацію" Володимира Путіна.

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На своїй сторінці в інстаграмі легкоатлетка запевнила, що настав час боротись за свободу рідної країни. Український народ не повинен дозволити рашистам знищити країну.

Друзі, як і всі нормальні люди, я проти війни. Але нашій країні треба захищати себе. За право нормально жити. Вже відбулося стільки горя. Так не повинно бути. Зараз багато новин про війну. Я розумію, що морально це тисне. Але така реальність. І зараз не час для рожевих окулярів. Ми всі хочемо миру. Але ми не хочемо і не дозволимо Росії знищити Україну, як країну,

– написала Левченко.

Відзначимо, що після початку повномасштабного вторгнення російських військ на територію України легкоатлетки взяли участь на чемпіонаті світу в приміщенні у сербському Белграді. На жаль, серед учасниць у стрибках у висоту не було Левченко.