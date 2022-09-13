Не дебютував в УПЛ, але зіграє проти Мессі: гравця Динамо викликали до збірної Ямайки

Новачок київського Динамо Кахім Перріс отримав виклик до збірної Ямайки на товариський матч проти збірної Аргентини.

Кахім Перріс лише 2 вересня 2022 року перейшов до київського Динамо. Але за головну команду киян поки не зіграв жодного матчу – у грі проти Зорі не потрапив до заявки, а матчі проти Фенербахче та Львова провів на лаві для запасних, але на поле так і не вийшов.

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Водночас Кахім Перріс отримав виклик до збірної Ямайки. Він потрапив у число 22 футболістів, які готуватимуться до матчу проти Аргентини. Поєдинок відбудеться у ніч на 28 вересня у Нью-Джерсі (США), початок – о 03:00 за київським часом.

Для Перріса це не буде дебютом у збірній. Адже за головну команду своєї країни він вже зіграв шість матчів, але забитими голами поки не відзначився.