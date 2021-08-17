Не Чорноморець, а якесь Динамо-2: фанати протестують проти трансферів "моряків" – фото

Чорноморець 16 серпня зіграв на виїзді проти Маріуполя у 4-му турі УПЛ. Фанати "моряків" продовжують протестувати проти такої трансферної політики клубу.

Протести продовжуються

Уболівальники Чорноморця не збираються заспокоюватись та приймати таку трансферну політику клубу. Фанати під час гри вивісили банер із надписом: "Ваша база – в Конча-Заспі". Саме там тренується київське Динамо.

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Таким банером вони хочуть достукатись до керівництва "моряків", які орендували у Динамо аж 12 футболістів.



Протести фанатів Чорноморця / Фото sport.ua

Чорноморець у гольовій перестрілці переграв Маріуполь – 2:3. Це перша звитяга "моряків" після повернення в УПЛ.

Кого віддало Динамо в оренду Чорноморцю

Київський клуб розформував команду U-21 після рішення УАФ припинити чемпіонат до 21-го року. Тому більшість футболістів попрямували в оренди для ігрової практики. У цей час колишній тренер Динамо U-21 Юрій Морозов став головним наставником Чорноморця.

Спеціаліст вирішив кардинально змінити склад та покликав у команду 12 гравців киян: Владислав Кучерук, Данило Скорко, Денис Кузик, Євген Смирний, Георгій Цитаїшвілі, Микола Михайленко, Юрій Тлумак, Вадим Мащенко, Богдан Білошевський, Ярослав Надольський, Євген Ісаєнко та Данило Сухоручко.