Не було боксерів, які не отримували в нас шанс битися за титул, – Красюк про Митрофанова

Промоутер Олександр Красюк оцінив перспективи володаря титулу WBO Oriental Дмитра Митрофанова. Непереможний українець виступає у першій середній вазі.

Митрофанов отримає свій шанс

Красюк повідомив, що наступний бій Митрофанова відбудеться 18-го грудня у Броварах. Наразі суперник Дмитра – не відомий. Разом з тим, бій Митрофана не буде титульним.

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Промоутер розповів, що Митрофанов провів 9 поєдинків за час співпраці з промоутерською компанією K2. Натомість до того за два роки в боксера були тільки три поєдинки за кордоном.

Красюк вважає, що Митрофанов втратив час на початку кар'єри й тепер намагається наздогнати втрачене. Він впевнений, що боксер отримає свій шанс.

Він втратив цей час. А ми намагаємось наздогнати втрачене. Не було таких боксерів, які не отримували в нас шанс битися за чемпіона світу. Не всі скористалися,

– сказав Красюк.