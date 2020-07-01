Національна баскетбольна асоціація (НБА) внесе зміни у трансляцію матчів команд. Усі поєдинки вболівальники зможуть переглянути з невеличкою затримкою, причиною таких нововведень стала ненормативна лексика гравців під час зустрічі.

Комісіонер НБА Адам Сільвер розповів, що такі зміни будуть через те, що матчі відбуватимуться без глядачів, цитує CBS Sports.

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Цікаві нововведення

За його словами, річ у тім, що без глядачів мікрофони особливо сприйнятливі до того, що баскетболісти говоритимуть на майданчику під час поєдинку.

Тож організатори матчів хочуть вирізати нецензурні вислови гравців, а потім запускати картинку в ефір.

Баскетболісти звикли до того, що їх слова не чутно через великий шум від вболівальників.

Можливо, тепер їм доведеться трохи контролювати свою мову, знаючи, що слова будуть підхоплені мікрофонами. Ймовірно, ми будемо змушені транслювати матчі з невеликою затримкою,

– заявив Сільвер.

Орієнтовна дата відновлення НБА – 31 липня. 22 команди дограють сезон на базі розважального парку "Діснейворлд" в Орландо.

Додамо, що зірка ліги НБА Кайрі Ірвінг із "Бруклін Нетс" з усіх сил намагається зірвати відновлення сезону. Баскетболіст не хоче бути пов'язаним з систематичним расизмом та іншими проблемами.

Додамо, що таку позицію Ірвінга не підтримує низка баскетболістів, які зберігають хороші шанси на успіх в плей-офф.