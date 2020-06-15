14-річний китаєць Чжан Цзячен без однієї руки створює на баскетбольному майданчику щось неймовірне. Він не поступається провідним баскетболістам НБА.

У 5-річному віці Чжан Цзячен втратив праву руку у результаті нещасного випадку, пише 24 канал.

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Неймовірна мотивація

Хлопець переважає усіх своїх однолітків у грі.

Зіркові баскетболісти вже встигли оцінити гру хлопця. Нещодавно Чжан побував на тренуванні у чемпіона Китаю "Гуандун Флаін Тайгерс".

One-armed 13-year-old basketball sensation Zhang Jiacheng visited the CBA champion Guangdong Southern Tigers and met China captain Yi Jianlian. pic.twitter.com/zUiBfvulsv — Jonathan White (@jmawhite) June 7, 2020

Згодом баскетболіст "Голден Стейт Ворріорс" Стівен Каррі побачив відео хлопця та здивувався вмінням Чжана. Він записав відеозвернення та попросив усіх небайдужих допомогти йому знайти контакти хлопця.

Хто ця дитина? Допоможіть мені знайти його! Чувак, я просто хочу сказати, що ти втілення натхнення,

– заявив баскетболіст.

Zhang Jiacheng lost his right arm in an accident when he was just five, but nothing could stop him from loving basketball. pic.twitter.com/tnVDiHEzfL — SCMP News (@SCMPNews) June 9, 2020

Що відомо про Чжана Цзячена

14-річний Чжан Цзячен народився в провінції Гуандун на півдні Китаю.

Тривалий час він залишався невідомим широкому загалу, але поступово відеоролики з його неймовірними трюками з м'ячем набирали популярність в соціальних мережах. Тепер його оцінили і зірки НБА.

Чжан впевнено виглядає на майданчику навіть проти вищих і фізично міцних гравців. Його контроль м'яча дивує кожного.

Хлопець мріє стати професійним баскетболістом. Із такою силою волі та мотивацією він точно буде хорошим спортсменом.