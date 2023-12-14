У яких видах спорту можуть виступити росіяни та білоруси на Олімпіаді: перелік від МОК

Міжнародний олімпійський комітет у своєму пресрелізі зменшив кількість росіян, які кваліфікувалися на Олімпійські ігри у Парижі. Там також назвали види спорту, в яких спортсмени з Росії та Білорусі будуть на турнірі.

Наразі у пресрелізі йдеться про 6 росіян і 5 білорусів. У день випуску релізу там було 8 росіян і 3 білоруси.

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Де можуть виступити росіяни й білоруси

"На сьогодні спортсмени в якості індивідуальних нейтральних атлетів (AIN) отримали 11 квот на Олімпійські ігри в Парижі: шість – у боротьбі, три – у велоспорті, одну – в академічному веслуванні та одну – у плаванні", – повідомили представники провідного олімпійського органу одному з російських каналів.

При цьому МОК не уточнює, які саме з квот належать росіянам, а які – білорусам. Відомо лише, що спортсмени РФ завоювали шість ліцензій, спортсмени РБ – п'ять.

Також відомо, що раніше в рамках олімпійської кваліфікації спортсмени РФ завоювали чотири іменні ліцензії в боротьбі та десять у дзюдо. Щоправда, саме їхнє здобуття не гарантує участь в Олімпіаді, оскільки для цього також потрібно отримати допуск міжнародної федерації та відповідати всім критеріям.