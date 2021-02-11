Названо розширений склад збірної України на заключні матчі кваліфікації Євробаскета-2022

Джерело:ФБУ
Тренерський штаб збірної України з баскетболу назвав список гравців, які готуватимуться до заключних матчів відбору на Євробаскет-2022. Ці матчі відбудуться в Києві.
До розширеного списку увійшли 17 гравців. Однак до фінального списку увійде лише 14 гравців, які й будуть готуватися до матчів проти Словенії та Угорщини безпосередньо в "київській бульбашці".
До теми У чемпіонаті України з баскетболу хочуть повернути глядачів на трибуни і звернулися до МОЗ
Розширений склад збірної України з баскетболу / Ілюстрація ФБУ
Заключні матчі збірна України проведе у Києві. Як і її суперники. Це будуть матчі у так званому "київському баблі" з 18 до 22 лютого.20 лютого Україна зіграє проти Словенії, а 22 лютого – проти Угорщини.
Нагадаємо, що збірна України гарантувала собі потрапляння на Євробаскет-2022.