Названо претендентів на найкращий гол в Україні у 2020 році

В Україні відбудеться церемонія нагородження "Футбольні зірки". Однією з номінацій є "Найкращий гол". На цю нагороду претендують десять голів.
Джерело: фейсбук Футбольні зірки України
Загалом експертам довелося переглянути сотні голів, які були забиті в УПЛ та ПФЛ, а також збірною України. До фіналу потрапило лише десять з них. Однак у списку двічі представлений Віктор Циганков. Сюди потрапили його гол у футболці Динамо, а також переможний удар у матчі збірної України проти Іспанії.
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Ще два голи – з жіночого футболу. Це голи Дар'ї Апанащенко та Ольги Бойченко.
Фінальне голосування відбудеться у два етапи. Перше, яке триватиме до 13 лютого, вболівальникам під повідомленням на сторінці "Футбольні зірки України" пропонується обрати три найкращі голи. Саме вони й потраплять до фінального етапу голосування.
Церемонія нагородження "Футбольні зірки України" відбудеться в понеділок, 15 лютого.