Названо претендентів на найкращий гол в Україні у 2020 році

2 лютого 2021 , 16:12
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В Україні відбудеться церемонія нагородження "Футбольні зірки". Однією з номінацій є "Найкращий гол". На цю нагороду претендують десять голів.

Джерело: фейсбук Футбольні зірки України

Загалом експертам довелося переглянути сотні голів, які були забиті в УПЛ та ПФЛ, а також збірною України. До фіналу потрапило лише десять з них. Однак у списку двічі представлений Віктор Циганков. Сюди потрапили його гол у футболці Динамо, а також переможний удар у матчі збірної України проти Іспанії.

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Ще два голи – з жіночого футболу. Це голи Дар'ї Апанащенко та Ольги Бойченко.

Номінанти на нагороду:

  1. Олександр Зінченко (збірна України)
  2. Марлос (Шахтар)
  3. Дар’я Апанащенко (збірна України)
  4. Ніка Сітчінава (Інгулець)
  5. Віктор Циганков (Динамо)
  6. Геннадій Пасіч (Верес)
  7. Пилип Будківський (Десна)
  8. Ольга Бойченко (Житлобуд-1)
  9. Дмитро Хомченовський (Зоря)
  10. Віктор Циганков (збірна України)
Відео усіх голів можна переглянути за посиланням.

Фінальне голосування відбудеться у два етапи. Перше, яке триватиме до 13 лютого, вболівальникам під повідомленням на сторінці "Футбольні зірки України" пропонується обрати три найкращі голи. Саме вони й потраплять до фінального етапу голосування.

Церемонія нагородження "Футбольні зірки України" відбудеться в понеділок, 15 лютого.

Зіркові відзнаки зазвичай вручають у наступних номінаціях:
  • Найкраща футболістка України
  • Найкращий футболіст України
  • Найкращий молодий гравець
  • Автор найкращого голу
  • Найкращий футболіст-легіонер
  • Найкращий тренер України (серед головних тренерів жіночих команд)
  • Найкращий тренер України (серед головних тренерів чоловічих команд)
  • Найкращий тренер чоловічої команди, що працює за кордоном
  • Символічна збірна України (11 гравців – жінки)
  • Символічна збірна України (11 гравців – чоловіки)
  • Найкращий гравець із футзалу (чоловіки)
  • Найкращий гравець із футзалу (жінки).