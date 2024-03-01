"Розпалив вогонь поганими словами": спаринг-партнер Ф'юрі – про розсічення Тайсона

Агрон Смакічі, який травмував Тайсона Ф'юрі незадовго до бою британця з Олександром Усиком, спробував пояснити ситуацію, яка сталася. "Циганський король" спровокував хорвата викластися на 100 відсотків.

17 лютого мала відбутися битва за статус абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі між українцем Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф'юрі. Проте вона буде перенесена через травму британського боксера.

Читайте також Виокремив команду та розум боксера: екстренер Джошуа назвав переможця бою Усик – Ф’юрі

Хорватський боксер надважкої ваги Агрон Смакічі розповів про розсічення, яке володар титулу WBC Тайсон Ф’юрі отримав у спарингу з ним.

Названі подробиці спарингу, в якому травмувався Ф'юрі

"Нічого особливого не сталося, перед цим у нас був хороший спаринг. Просто він розпалив вогонь своїми поганими словами та брудними рухами. Коли моя голова була опущена, він зробив кілька брудних трюків, це мене розпалило.

Тоді я виклався на 100 відсотків, і, на жаль, сталася травма… Він сказав деякі речі, але справа не в тому, що він сказав. Я на 100 відсотків впевнений, що це був мій кулак. Після розсічення він не сказав: "Ей, це був лікоть" або щось подібне", – сказав Смакічі.

Нагадаємо, Усик та Ф'юрі мали провести об'єднавчий поєдинок 17 лютого, але його вже вдруге було перенесено через травму Тайсона. Бій перенесли на 18 травня.

Усик та Ф'юрі досі не програвали на професіональному рингу. Олександр виграв кожен із 21-го поєдинку, а Тайсон тріумфував у 34 боях із 35-ти, розписавши нічию із Деонтеєм Вайлдером.