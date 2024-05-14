Реал готовий продати Луніна: відома задовільна сума трансферу

Мадридський Реал задоволений грою Андрія Луніна в поточному сезоні. Незважаючи на це, керівництво "вершкових" готове продати українського голкіпера за кругленьку суму.

Мадридський Реал готовий відпустити українського голкіпера Андрія Луніна. Проте від продажу воротаря "вершкові" хочуть отримати дуже солідні гроші.

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Названа сума, за яку Реал готовий продати Луніна

Потенційний покупець повинен буде викласти за Луніна як мінімум 30 мільйонів євро. У такому випадку клуб буде готовий вести переговори про його відхід.

Тим не менше, Реал продасть Луніна лише в тому випадку, якщо він не зможе залишитись основним голкіпером. Якщо ж Тібо Куртуа програє конкуренцію, Реал не продаватиме Андрія.

Ще 9 місяців тому Карло Анчелотті не вірив у сили Луніна, тому орендував у Челсі Кепу Аррісабалагу. Протягом цієї кампанії Андрій поступово відвоював у баска місце в стартовому складі.

У поточному сезоні Андрій Лунін провів за Реал 30 поєдинків, у яких пропустив 28 м'ячів. 12 разів український голкіпер зберіг ворота королівського клубу в недоторканності.