"Назавжди залишиться в історії клубу": Шериф офіційно попрощався з Вернидубом

Український фахівець Юрій Вернидуб у перші дні повномасштабної війни прибув до України, аби захищати країну від окупантів. До цього тренер перебував у Молдові, де тренував місцевий Шериф.

Клуб офіційно оголосив про припинення співпраці з українцем

Шериф на своєму офіційному сайті попрощався з Юрієм Вернидубом, який покинув посаду головного тренера команди. У повідомленні молдовського клубу йдеться про те, що припинення співпраці відбулося за ініціативи українського фахівця.

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"У зв’язку з обставинами й на прохання Юрія Вернидуба керівництво ФК Шериф і головний тренер припинили співпрацю за обопільною згодою сторін. ‎Юрій Миколайович назавжди залишиться в історії клубу. ‎

‎Колектив ФК Шериф дякує тренеру за внесок у розвиток нашого клубу та бажає подальших успіхів у професійній кар’єрі", – повідомили на сайті Шерифа.

Кар'єра Вернидуба у Шерифі

Вернидуб очолював молдовський Шериф з 2020-го року. Його контракт був розрахований до кінця грудня 2024-го.

У сезоні-2021/2022 Шериф відіграв під керівництвом українця вже 34 матчі, у яких здобув 24 перемоги, розписав 5 мирових та зазнав стільки ж поразок.

За час роботи в Молдові Вернидуб вивів Шериф у груповий етап Ліги чемпіонів, де зміг обіграти Реал та Шахтар, гарантувавши місце в плей-офф Ліги Європи.

Команда під його керівництвом виграла чемпіонат країни сезону-2021/2022, але в останніх матчах першості футболісти працювали з асистентами тренера.

Вернидуб боронить Україну від окупантів