Дебютний асист Русина: українець віддав гольовий пас на молодшого брата зірки Реала – відео

Український форвард Сандерленда Назарій Русин вийшов у стартовому складі на матч 16-го туру Чемпіоншипу проти Бірмінгема. Вже на початку зустрічі українець відзначився результативною дією.

На 17-й хвилині поєдинку "чорні коти" відкрили рахунок. Гол з пасу Назарія Русина забив Джоб Беллінгем – молодший брат зірки Реала Джуда Беллінгема, пише 24 Канал.

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Під час розіграшу кутового українець головою віддав пас на Беллінгема-молодшого, який відправив м'яч у дев'ятку.

Крім того, Назарій міг сам відзначитися забитим м'ячем. Український форвард небезпечно пробив у штрафному майданчику, але поцілив у стійку.

Відео асисту та удару Русина