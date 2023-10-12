"Це як інша планета": Русин пожалівся на труднощі адаптації в чемпіонаті Англії

Український форвард Назарій Русин на початку вересня став гравцем англійського клубу Сандерленд. Проте досі футболіст збірної України не відзначився результативними діями.

Назарій Русин вдруге отримав виклик до збірної України. Форвард англійського Сандерленда готується до матчів відбору Євро-2024 проти Північної Македонії та Мальти.

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Головний тренер збірної України Сергій Ребров розраховує на швидкого нападника, який виступає в другому за силою дивізіоні Англії. Сам Назарій дуже високо оцінює рівень Чемпіоншипу.

"Високий рівень, дуже хороший чемпіонат, високий темп і дуже добре футболісти працюють з м’ячем, всі хлопці дуже технічні. Це великий досвід для мене. Я дуже радий, що потрапив у таку команду, де можу грати та розвиватися.

Там кожна команда може кожну команду обіграти. Майже всі клуби рівні, тільки Лестер виділяється більш-менш. Ігри дуже важкі, немає прохідних матчів", – розповів Русин.

Український форвард вже взяв участь у чотирьох поєдинках за "чорних котів", але сумарно зіграв лише 29 хвилин. Русин пояснив, чому так довго адаптується до англійського футболу.

Я скажу так – це як інша планета. Мені важко, бо я не знаю мови — це найголовніша проблема. Спілкування дуже важливе для футболістів. Важко, але нічого, я звикаю помаленьку. Зараз сім’я переїде і вже буде легше. Мені потрібен час, я розумію, що я нікуди не поспішаю, стараюся слухати тренера, виконувати те, що він хоче і просто звикаю,

– зазначив Русин.

Нагадаємо, що Назарій Русин вже мав досвід виступів за кордоном. У сезоні 2020/21 він на правах оренди захищав кольори Легії. Тоді мовного бар'єра у Русина точно не було, але він зіграв за польський клуб лише 1 матч.

. Збірна України зіграє поєдинок відбору Євро-2024 проти Північної Македонії у суботу, 14 жовтня. Поєдинок в Празі на стадіоні "Епет арена" розпочнеться о 16:00 за київським часом.