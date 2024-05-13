Трансферна бомба: зірковий українець з Англії може повернутися в УПЛ

Назарій Русин може повернутися до України. У послугах нападника Сандерленда зацікавлені одразу декілька клубів елітного дивізіону чемпіонату України.

Український нападник Сандерленда Назарій Русин може повернутися до України. У послугах форварда зацікавлена низка клубів української Прем'єр-ліги.

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Русин цікавить клуби УПЛ

Йдеться про оренду із правом викупу. Одним із претендентів на Назарія Русина називаються львівські Карпати.

На початку вересня 2023 року Русин перейшов у Сандерленд із Зорі, підписавши контракт на чотири роки з опцією пролонгації ще на сезон. Проте цього сезону гравець з березня не з’являвся на полі у складі Чорних котів через травму.

Назарій Русин у поточному сезону провів 22 матчі за Сандерленд у всіх турнірах. На його рахунку два голи та один асист.

Карпати очолюють чемпіонську групу Першої ліги, випереджаючи Інгулець на три очки за два тури до фінішу. Команда Мирона Маркевич достроково забезпечила собі вихід в УПЛ.

Минулого року Сандерленд в останній день літнього трансферного вікна оголосив про підписання Русина. За трансфер українця "чорні коти" заплатили луганській Зорі 2,5 мільйони євро.