Назад в Динамо: відкриття чемпіонату УПЛ поїде на збори з командою Луческу

Вінгер Назар Волошин отримає черговий шанс закріпитися в рідному клубі. 19-річний футболіст яскраво провів осінню частину чемпіонату у складі Кривбасу і був достроково викликаний в Динамо.

Вже 12 січня київське Динамо вийде з відпустки. Спочатку футболісти пройдуть поглиблений медогляд, а потім відправляться на тренувальні збори.

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Динамо повертає свого вихованця

Шанс поборотися за місце в основі команди Луческу отримає Назар Волошин. Хоча орендна угода з Кривбасом була укладена до завершення чемпіонату, проте результативна гра в першому колі змусила тренерський штаб "біло-синіх" достроково викликати свого вихованця.

Нагадаємо, у першій частині чемпіонату Назар грав на правах оренди за Кривбас. Граючи під керівництвом Юрія Вернидуба Волошин змужнів і додав у майстерності. Динамівець провів за криворіжців 13 матчів, у яких забив 4 м'ячі.

Волошина двічі визнавали гравцем місяця у номінації футболістів U19 за версією національної футбольної премії "Золотий талант".

Кар'єра Волошина

Уродженець Кеменчука до переїзду в Кривий Ріг грав за юнацькі команди Динамо.

Брав участь у розіграші Юнацької ліги УЄФА, де забив 2 голи у 7 матчах.

Крім того, Назар захищав кольори юнацьких збірних України.

Загалом за "синьо-жовтих" він зіграв 17 матчів і забив 3 голи.

Трансферна вартість гравця атаки складає 300 тисяч євро.

Зазначимо, що це не перша спроба Волошина закріпитися в основі Динамо. Раніше Мірча Луческу вже викликав футболіста на тренувальні збори.