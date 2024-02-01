Найважче випробування у кар'єрі: Богачук – про суперника в бою за титул WBC

Наприкінці березня Сергій Богачук проведе бій проти американця Себастьяна Фундори. У разі перемоги українець стане чемпіоном світу за версією WBC у першій середній вазі.

Володар пояса WBC Continental Americas у першій середній вазі Сергій Богачук 30 березня проведе бій проти американця Себастьяна Фундори. На кону стоятиме повноцінний титул WBC у першій середній вазі.

Читайте також Має шанс стати другим після Усика: український боксер офіційно поб'ється за титул WBC

Богачук назвав Фундору найсильнішим суперником у кар'єрі

За два місяці до поєдинку 28-річний український боксер поділився своїми очікуваннями від двобою. За словами Богачука, Фундора буде найскладнішим випробуванням у його кар'єрі.

"Я спарингував з Фундорою – він серйозний суперник, найсильніший в моїй кар’єрі.

Буду добре готовим до бою. Думаю, він теж, бо також знає мене. Покажемо всім вам дуже цікавий та сильний поєдинок", – сказав Богачук.

Поєдинок Сергія Борячука проти Себастьяна Фундори пройде 30 березня у межах першого вечора боксу Premier Boxing Champions на Amazon Prime Video. У випадку перемоги Богачук стане другим після Усика українським чинним чемпіоном світу в професіональному боксі.

Богачук здобув на професіональному рингу 23 перемоги, всі – нокаутом. Однак, на жаль, в пасиві Сергія є одна поразка від американця Брендона Адамса.