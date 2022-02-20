Найтитулованіший спортсмен Олімпіади-2022 показав секрет свого успіху: миле фото
Джерело:інстаграм Йоганнеса Бьо
Норвезький біатлоніст Йоганнес Тінгес Бьо став найтитулованішим спортсменом Олімпіади-2022. На його рахунку чотири "золота" та одна "бронза".
Підтримка сина
Норвежець розповів про підтримку, яка допомогла йому у Пекіні. У своєму інстаграмі він опублікував фото з дитячим малюнком та олімпійськими нагородами.
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На малюнку було написано: "Ласкаво просимо додому, тату. Ми любимо тебе!"
Цей маленький малюнок лежав на моїй тумбочці – він дарував мені радість та посмішки протягом усієї Олімпіади,
– йдеться у дописі.
"Я дякую за всю підтримку, яку отримував під час цих чудових тижнів. І, хоча в житті є щось більше, ніж медалі та успіх, це буде чудовим спогадом у моєму житті", – написав Бьо-молодший у своєму інстаграмі.
Малюнок сина Бьо / Фото з інстаграму норвежця
Йоганнес Бьо: що відомо про спортсмена
- У січні 2020-го у норвежця народився син.
- У Пекіні він здобув чотири золотих нагороди та одну бронзову.
- Загалом на рахунку Йоганнеса Бьо 8 олімпійських медалей. Ще три він здобув у Пхьончхані.
- Бьо-молодший э 12-разовим чемпіоном світу.
- Норвежець – чинний володар Великого кришталевого глобуса в біатлоні. У сезоні 2021/22 загального заліку норвежець йде на п'ятій позиції.