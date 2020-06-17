Чемпіону світу 2019 року у спринті американцеві Коулману загрожує дворічна дискваліфікація. Легкоатлет пропустив три допінг-тести.

Про такий результат повідомив орган у боротьбі з негативними явищами в легкій атлетиці (AIU) на офіційному сайті.

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Порушення антидопінгових правил

Крістіанові Коулману пред'явлені звинувачення в порушенні антидопінгових правил. Спортсмен тимчасово відсторонений від змагань.



Раніше Коулман зізнався, що побоюється дискваліфікації за пропуск тесту на допінг. Спортсмен розповів, що йому загрожує дискваліфікація, після чого він некоректно вказав своє місцеперебування та у грудні 2019 року пропустив тестування на допінг.

Це порушення стало вже третім для Коулмана за останні 12 місяців, тому його можуть дискваліфікувати на один або навіть два роки.

Якщо Олімпіада у Токіо відбудеться наступного року, тоді легкоатлет не зможе взяти участь у змаганнях.

Хто такий Крістіан Коулман

Коулман – найшвидша людина на планеті за результатами 2019 року.

На тогорічному чемпіонаті світу з легкої атлетики в Досі він переміг на дистанції 100 м, показавши у фінальному забігу особистий рекорд – 9,76 с.

Також на чемпіонаті світу 2019 року у Досі Коулман взяв золото в естафеті 4х100 м. Крім того, у його активі світовий рекорд у бігу на дистанції 60 м (6,34 с), встановлений в лютому 2018 року.

У 2018 році став чемпіоном світу в приміщенні (60 м). Також здобув дві срібні нагороди на чемпіонаті світу у Лондоні.

Чемпіонат світу серед чоловіків на дистанції 100 м