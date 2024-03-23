Австрієць забив найшвидший м'яч в історії збірних, рекорд ледь одразу не побили: відео голів

Крістоф Баумгартнер записав на свій рахунок рекордний м'яч у товариській грі Австрії проти Словаччини. Що цікаво, вже за кілька годин це досягнення могло бути перевершеним.

Під час березневої паузи на матчі збірних Україна б'ється у плей-оф відбору на Євро-2024. Тим часом, більшість топ-збірних грають спаринги задля підготовки до чемпіонату Європи, пише 24 канал.

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Найшвидший гол в історії збірних

В одному із них потенційний суперник команди Реброва на Євро збірна Словаччини приймала Австрію. Зустріч завершилась з рахунком 2:0 на користь гостей, але запам'яталась в першу чергу рекордом.

Австрійці відкрили рахунок вже на 6-й секунді зустрічі завдяки стрімкому розведенню м'яча. Точним дальнім ударом відзначився півзахисник Лейпцига Крістоф Баумгартнер.

Відео голу Баумгартнера:

Цей м'яч став найшвидшим в історії ігор за участю національних команд. Минулий рекорд належав німцю Лукасу Подольскі, нападник у 2013 році вразив ворота Еквадора на 7-й секунді.

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Рекорд ледь не був одразу побитий

Що цікаво, у цей же вечір інший німець Флоріан Віртц ледь не побив рекорд Баумгартнера. Збірна-господарка Євро грала на виїзді з Францією і також виграла з рахунком 2:0

Нападник Баєра вразив ворота "Ле Бле" дальнім ударом на 8-й секунді. До слова, асист на Віртца віддав Тоні Кроос, який повернувся у склад Бундестім. Хавбек Реала не грав за збірну з 2021 року.

Відео голу Віртца:

Нагадаємо, що фінальна частина Євро-2024 відбудеться в Німеччині з 14 червня по 14 липня цього року. Для потрапляння на турнір збірній Україні треба обіграти Ісландію 26 березня. В такому випадку наша команда опиниться у групі Е з Бельгією, Румунією та Словаччиною.