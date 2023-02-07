Наймуть кілера для колишньої: фанати клубу ексгравця Динамо незадоволені грою футболіста

Колишній гравець київського Динамо став причиною скандалу. Через його ненайкращі ігрові кондиції фанати погрожують його колишній дівчині.

Колишня дівчина Беньяміна Вербіча Альвіна Царенко попала під шквал критики зі сторони вболівальників Панатінаікоса. Фанати грецького клубу вважають її виною у ненайкращих виступах вінгера.

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Царенко розповіла, що фанати погрожують розправою їй та її сину. Колишня дівчина футболіста зізналась, що була готова до такої реакції вболівальників після того, як розійшлась з Вербічом.

Фанати Панатінаїкоса погрожують мені давно. Але зараз вони обіцяють найняти кілера, щоб він убив мене і дитину, тому я вирішила надати цьому розголосу. Хоча я і не сприймаю їхні погрози серйозно, але краще перестрахуватися. Я знала, що після того, як я виставлю цю сторіз, на мене знову полиється хвиля негативу, але я мала це зробити, щоб показати, що це неправильно, – розповіла Царенко.

Колишня дівчина Вербіча також розповіла через що ще фанати погрожують ій. Причина ж у ненайкращій ігровій формі футболіста.

Чому фанати мені погрожують? Їм не подобається, що Беньямін зараз погано грає. Вони думають, що я погано впливаю на його кар'єру. Я абсолютно з цим не згодна, тому що не маю жодного відношення до Беньяміна вже давно. У мене зараз нові стосунки із новим чоловіком. Я ходжу на домашні інші грецькі команди, і якщо це комусь не подобається, то вибачте - звітувати я не збираюся, – розповіла Царенко.

Раніше Альвіна Царенко опублікувала погрозу грецького фаната. Він погрожував смертю їй та її сину Маю, вимагаючи, щоб вона віддала дитину Беньяміну.