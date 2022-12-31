Мудрик забив найкращий гол Шахтаря у 2022 році: відео феноменальної атаки та удару

Донецький Шахтар оголосив автора найкращого голу команди у 2022 році. Переможцем став вінгер Михайло Мудрик.

Для визначення автора найкращого голу команди, в Шахтарі провели "Battle голів", де саме вболівальники й голосували за найкращий гол команди у 2022 році. Голосування відбувалося в інстаграмі на офіційній сторінці клубу.

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У проєкті стартували 16 претендентів. І після трьох етапів відбору було визначено двох фіналістів – це голи Олександра Зубкова та Михайла Мудрика. Обидва голи було забито в матчах Ліги чемпіонів.

У фінальному голосуванні гол Михайла Мудрика у ворота шотландського Селтіка, який забезпечив "гірникам" перепустку до євровесни, набрав 348 голосів уболівальників. В цій атаці Мудрик відхопив м'яч в центральному колі, помчав з ним до воріт суперника. А коли перед ним було одразу троє захисників, знайшов можливість для удару під перекладину воріт, і голкіпер не зумів дотягнутися до м'яча.

При цьому ефектному акробатичному удару Олександра Зубкова в матчі з мадридським Реалом на "Сантьяго Бернабеу" віддали свої симпатії 262 респонденти.

Відтак Михайло Мудрик зібрав "золотий дубль" в Шахтарі. Адже до цього був визнаний і найкращим гравцем команди у 2022 році. До цього у 2021 році він теж визнавався найкращим футболістом Шахтаря.

А от "Battle голів" 21-річний півзахисник виграє вперше. Раніше переможцями проєкту ставали Віктор Коваленко (2018), Тарас Степаненко (2019) і двічі Алан Патрік (2020, 2021).

Відео найкращого голу Шахтаря у 2022 році