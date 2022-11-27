Найкращий хокеїст-асистент в історії України: Бабинець встановив новий рекорд
Джерело:ФХУ
Хокеїст Сергій Бабинець встановив новий рекорд. У матчі проти Києва йому вдалось стати найкращим асистентом в історії чемпіонату України.
Нападник київського Сокола у своєму останньому матчі віддав дві гольові передачі. Саме вони вивели Бабинця в одноосібні лідери асистенів. На його рахунку 276 передач.
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Топ-10 найкращих асистентів
10. Віктор Захаров – 151
9. Руслан Ромащенко – 155
8. Артем Гніденко – 158
7. Ілля Коренчук – 158
6. Олександр Зіневич – 161
5. Іван Савченко – 165
4. Володимир Чердак – 172
3. Павло Большаков – 204
2. Микита Буценко – 274
1. Сергій Бабинець – 276
Також Бабинець може стати перший хокеїстом в чемпіонаті України, який закине 200 шайб. На сьогоднішній день у нього на рахунку 196 голів.
До закінчення поточного сезону Сергій Бабинець може стати найбільш досвідченим гравцем в історії чемпіонатів України. Впродовж своєї 18-річної кар'єри, яку він розпочав у 2004 році, хокеїст взяв участь у 367 поєдинках. Попереду нього лише Микита Буценко, в активі якого 375 ігор та Іван Савченко з 387 матчами.