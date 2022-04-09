Найкращий форвард УПЛ зіграє за Динамо у благодійних матчах

Артем Довбик визначився із клубом, у якому підтримуватиме фізичну форму. Київське Динамо стане тимчасовою домівкою для героя збірної України на Євро-2020.

На прохання Динамо

Артем Довбик таки опиниться у розташуванні Динамо, але мова не йде про оренди чи повноцінний трансфер. Лідер Дніпра-1 тимчасово виступатиме за киян у благодійних матчах, які "біло-сині" проведуть у Румунії. Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

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Керівництво Динамо звернулось з проханням до керівництва СК Дніпро-1 взяти в оренду на період товариських матчів Артема Довбика,

– сказав представник ЗМІ.

Нагадаємо, що найкращий форвард першої частину сезону-2021/2022 УПЛ травмувався перед війною і лікувався за межами України. За словами Циганика, наразі невідомо, у якій формі перебуває футболіст Дніпра-1. Однак є домовленість між українськими клубами, що Довбика залучать до товариських матчів Динамо.

Вигода з цього буде для обох сторін. Артем набере форму до поєдинку за збірну Україну у плей-офф відбору чемпіонату світу-2022 проти Шотландії, а Динамо отримає підсилення в атакувальній лінії на благодійні зустрічі.

Відзначимо, що підопічні Мірчі Луческу зіграють з топовими клубами Європи. Динамівці такими поєдинками хочуть зібрати солідну суму грошей, яка піде на потреби ЗСУ. серед суперників чемпіона України буде Барселона, ПСЖ, дортмундська Боруссія, Мілан та інші відомі команди.

Таку ініціативу підтримав інший український гранд – донецький Шахтар. Але свої матчі "гірники" гратимуть у Туреччині.

Статистика Довбика у сезоні