Найкращий бомбардир УПЛ Кулач зізнався, чому змінив Ворсклу на Динамо

Кілька днів тому нападник Владислав Кулач покинув Ворсклу. Сторони не змогли домовитися щодо продовження контракту.

За словами Владислава Кулача, на збори з київським Динамо він приїхав в першу чергу для того, щоб працювати, і йому приємно перебувати в такому колективі.

Дивіться також Офіційно: Ворскла залишилася без найкращого бомбардира УПЛ Кулача

"Моя мета – за підсумками збору підписати контракт з Динамо. Перебувати в цій команді, в колективі – дорогого коштує. Упевнений, що саме в Динамо можна рости з кожним днем. Не можу сказати, що вже переріс рівень полтавської Ворскли, адже це дуже хороша команда. Але у Динамо більше амбіцій, вони хочуть вигравати всі турніри, в яких беруть участь, для мене це – новий виклик.

Та й можливість зіграти в Лізі чемпіонів – емоції від гри в ЛЧ неможливо передати словами. Я такого ніколи не відчував і сподіваюся, що тут у мене це вийде", – заявив він.

Кар'єра Кулача: головне