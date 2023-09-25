Підбірка найкращих м'ячів 8-го туру УПЛ: гармата у ворота Шахтаря, суперголи Бражка та Ярмоленка

Восьмий тур чемпіонату України подарував чимало крутих ударів та декілька сенсацій. Вашій увазі – п'ять найкращих голів цього вікенду в УПЛ.

В чемпіонаті України завершився 8 тур УПЛ сезону 2023-2024. Вікенд вийшов доволі результативним, команди забили аж 23 голи у восьми зустрічах.

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При цьому серед цих голів було чимало красенів, які заслуговують на увагу футбольних естетів. 24 канал пропонує свою п'ятірку найкращих м'ячів туру.

5. Андрій Ярмоленко (ЛНЗ – Динамо)

Капітан збірної України оформив вже четвертий гол цього сезону. У Черкасах вінгер відгукнувся на розрізаючу передачу від Бражка, хитнув захисника ЛНЗ та точно пробив у кут воріт Пенькова. Для Андрія це вже 103-ій гол в чемпіонатах України.

Відео голу Ярмоленка – з 08:07:

4. Орест Кузик (Олександрія – Чорноморець)

Одесити знищили на виїзді команду Ротаня і один із голів провів саме вихованець Динамо. Брагару запустив Кузика у штрафний майданчик "аграріїв", той майстерно прибрав опонента та точно пробив по воротах.

Відео голу Кузика – з 04:19:

3. Артем Смоляков (Полісся – Минай)

Житомирському клубу нелегко дався матч проти гостей із Закарпаття, але почав камбек господарів красивий гол Смолякова. Комбінація нагадала пляжний футбол – Аріельсон "черпачком" закинув м'яч на Артема і той у такому ж стилі перекинув Бандуру.

Відео голу Смолякова – з 08:01:

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2. Володимир Бражко (ЛНЗ – Динамо)

Перед асистом на Ярмоленка хавбек киян відзначився неймовірним голом у воротах новачка УПЛ. Володимиру вдався більярдний постріл метрів із 35-ти у нижній кут воріт суперника. Кіпер явно був не готовий до такого рішення Бражка.

Відео голу Бражка – з 00:42:

1. Богдан Слюбик (Рух – Шахтар)

Конкурувати із голом Бражка може хіба що гармата від захисника Руха. Під завісу матчу з Шахтарем Слюбик відважився на дальній постріл у ближню дев'ятку, чим застав зненацька Різника. Цей гол врятував львів'ян від поразки.

Відео голу Слюбика – з 11:43: