Партнери Мудрика запалювали: підбірка найкращих голів та сейвів тижня в Лізі чемпіонів – відео

Челсі ефектно пройшов дортмундську Боруссію. Головними чинниками успіху лондонців став перший гол Рахіма Стерлінга та неймовірна гра Кепи Аррісабалаги.

В Лізі чемпіонів пройшли перші матчі-відповіді 1/8 фіналу. За їх підсумками вже стали відомі чотири команди, які пройшли до чвертьфіналу.

До теми Хто вийшов в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів: список команд, коли жеребкування та дати матчів

Ними стали Челсі, Бенфіка, Баварія та Мілан. У чотирьох поєдинках вівторка-середи було забито десять голів. Офіційний сайт УЄФА оголосив четвірку претендентів на звання голу тижня. Ними стали:

Рахім Стерлінг (Челсі)

Гонсалу Рамуш (Бенфіка)

Бйорн Маєр (Брюгге)

Серж Гнабрі (Баварія)

ВІдеонарізка найкращих голів та сейвів тижня в ЛЧ:

Також головний футбольний орган Європи зробив підбірку найкращих сейвів цих матчів. До неї увійшли два парирування від кіпера Челсі Аррісабалаги, а також по одному сейву від Меньяна (Мілан), Форстера (Тоттенхем) та Янна Зоммера (Баварія).

Читайте також Показав свій дриблінг: собака вибіг на поле під час матчу Ліги чемпіонів – миле відео

Ще чотири чвертьфіналісти визначаться наступного тижня. Ними можуть стати Порту або Інтер, Ліверпуль або Реал, Айнтрахт або Наполі та Лейпциг або Манчестер Сіті.