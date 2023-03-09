Партнери Мудрика запалювали: підбірка найкращих голів та сейвів тижня в Лізі чемпіонів – відео
Джерело:твіттер УЄФА
Челсі ефектно пройшов дортмундську Боруссію. Головними чинниками успіху лондонців став перший гол Рахіма Стерлінга та неймовірна гра Кепи Аррісабалаги.
В Лізі чемпіонів пройшли перші матчі-відповіді 1/8 фіналу. За їх підсумками вже стали відомі чотири команди, які пройшли до чвертьфіналу.
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Ними стали Челсі, Бенфіка, Баварія та Мілан. У чотирьох поєдинках вівторка-середи було забито десять голів. Офіційний сайт УЄФА оголосив четвірку претендентів на звання голу тижня. Ними стали:
- Рахім Стерлінг (Челсі)
- Гонсалу Рамуш (Бенфіка)
- Бйорн Маєр (Брюгге)
- Серж Гнабрі (Баварія)
ВІдеонарізка найкращих голів та сейвів тижня в ЛЧ:
Також головний футбольний орган Європи зробив підбірку найкращих сейвів цих матчів. До неї увійшли два парирування від кіпера Челсі Аррісабалаги, а також по одному сейву від Меньяна (Мілан), Форстера (Тоттенхем) та Янна Зоммера (Баварія).
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Ще чотири чвертьфіналісти визначаться наступного тижня. Ними можуть стати Порту або Інтер, Ліверпуль або Реал, Айнтрахт або Наполі та Лейпциг або Манчестер Сіті.