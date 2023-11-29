Попереду Голанда та Мбаппе: молодий форвард Руха увійшов у топ-40 найкращих фінішерів світу

Ілля Квасниця показує непоганий відсоток реалізації своїх моментів. Це дозволило йому потрапити у список найкращих форвардів-фінішерів.

МІжнародний центр спортивних досліджень (CIES) провів цікавий аналіз гри нападників. Організація створила рейтинг найкращих фінішерів світу.

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У рейтингу брали участь лише гравці з топ-65 ліг світу. Показником став відсоток конвертації моментів для ударів у голи. У топ-сотню писку потрапив один представник УПЛ.

Мова про форварда Руха Іллю Квасницю. 20-річний українець реалізовує кожен третій свій удар, тобто його показник 33%. Це дозволяє йому посісти 37 місце. Цікаво, що Ілля має вищий показник, ніж у багатьох топ-зірок футболу:

Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті) – 29%

Мохамед Салах (Ліверпуль) – 27%

Кіліан Мбаппе (ПСЖ) – 26%

Сон Хин Мін (Тоттенхем) – 24%

Роберт Левандовський (Барселона) – 23%

Кріштіану Роналду (Аль-Насср) – 18%

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До слова, лідером рейтингу є партнер Сергія Сидорчука по бельгійському Вестерло Ніклас Маадсен, у якого 56%. Другим іде Дані де Віт з АЗ Алкмар (50%), а третім – Дор'ян Родрігес з костаркканського Алахуеленсе (46%).

. У топ-десятку рейтингу потрапив білоруський форвард Ілья Шкурін, який свого часу пограв за Динамо. Нині гравець виступає у польській Сталі та має показник 44% (шосте місце).

Відзначимо, що цього сезону Квасниця показує прекрасні результати – 6 голів та три асисти у 17-ти матчах. Також футболіст двічі забив за молодіжну збірну України у відборі на Євро-2025 U21. Його команда Рух йде п'ятою в УПЛ.