Не в парі з Ребровим: Андрій Шевченко потрапив у топ-15 найкращих дуетів в історії футболу

5 червня 2024, 12:45
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Джерело:

FourFourTwo

Українець провів яскраву кар'єру в Мілані, де утворив ударний дует із Філіппо Індзагі. Разом гравців оформили більше трьох сотен голів за "россонері".

Відоме видання FourFourTwo спеціалізується на формуванні різних цікавих рейтингів та підбірок з історії футболу. Цього разу ресурс вирішив згадати про найкращі дуети у грі №1.

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Голандці найкращі

Перше місце посіла зіркова голандська пара Марко ван Бастен – Рууд Гулліт. Нападники виступали разом за Мілан та збірну Нідерландів і організували один для одного 22 голи.

Крім того, Марко та Рууд разом ставали чемпіонами Європи у 1988 році, де забили по голу у фіналі у ворота збірної СРСР. У складі Мілана пара грала з 1987 по 1993 роки.

За цей час "россонері" двічі виграли Кубок європейських чемпіонів та тричі стали чемпіонами Італії. Сумарно за італійський клуб голандці забили 185 голів.

Топ-15 найкращих дуетів в історії футболу:

  1. Марко ван Бастен – Рууд Гулліт (Мілан, збірна Нідерландів)
  2. Пеле – Вава (збірна Бразилії)
  3. Енді Коул – Дуайт Йорк (Манчестер Юнайтед)
  4. Кенні Далгліш – Іан Раш (Ліверпуль)
  5. Тьєррі Анрі – Денніс Бергкамп (Арсенал)
  6. Ромаріо – Хрісто Стоїчков (Барселона)
  7. Рауль – Фернандо Морьєнтес (Реал)
  8. Алессандро Дель П'єро – Філіппо Індзагі (Ювентус)
  9. Кевін Кіган – Джон Тошак (Ліверпуль)
  10. Ференц Пушкаш – Шандор Кочіш (збірна Угорщини)
  11. Роналдо – Рівалдо (збірна Бразилії)
  12. Пеле – Тостао (збірна Бразилії)
  13. Андрій Шевченко – Філіппо Індзагі (Мілан)
  14. Алан Ширер – Кріс Саттон (Блекберн)
  15. Рауль – Роналдо (Реал)

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Шевченко у списку

Також до топ-15 дуетів в історії футболу потрапив і Андрій Шевченко. Ресурс згадав про прекрасну гру українця за Мілан в парі з Філіппо Індзагі на початку 00-х.

Форварди виступали разом з 2001 по 2006 роки, награвши разом 102 матчі. На двох Андрій та Філіппо оформили 301 гол за "россонері", допомігши клубу виграти Серію А та Лігу чемпіонів.

Автор: Анатолій Дерека