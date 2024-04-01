Ярмоленко вийшов на п'яте місце серед бомбардирів в історії УПЛ: скільки голів до лідера

У неділю, 31 березня, відбулися матчі 22 туру Української Прем'єр-ліги з футболу. В одному з них Ворскла в Полтаві приймала київське Динамо.

Поєдинок закінчився з рахунком 1:5. Уперше після відновлення від важкої травми коліна на полі з'явився вінгер Динамо Андрій Ярмоленко, пише 24 Канал.

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Важлива подія в кар'єрі Ярмоленка

Він вийшов на заміну на 66-й хвилині та відзначив своє повернення забитим м'ячем у ворота полтавського клубу. Цей гол став знаковим для 34-річного лідера киян.

Андрій Ярмоленко забив 104-й м'яч у чемпіонаті України, що дозволило йому вийти на п'яте місце у списку найкращих бомбардирів у історії турніру. Він випередив на один м'яч ексфорварда донецького Металурга, Динамо та Шахтаря Жуніора Мораєса.

Гол Ярмоленка в матчі з Ворсклою: дивіться відео

Тепер Андрій Ярмоленко наблизився на відстань одного гола до четвертого місця. Наразі його посідає Андрій Воробей.

Топ-5 бомбардирів чемпіонату України всіх часів

Максим Шацьких (Динамо, Арсенал, Чорноморець, Говерла) – 124 голи Сергій Ребров (Шахтар, Динамо) – 123 Євген Селезньов (Шахтар, Дніпро, Колос, Минай) – 117 Андрій Воробей (Шахтар, Дніпро, Арсенал, Металіст) – 105 Андрій Ярмоленко (Динамо) – 104

Зазначимо, що в нинішньому сезоні Андрій Ярмоленко провів 10 матчів за Динамо в усіх турнірах, у яких забив 5 голів та віддав 1 асист.

. Наступний поєдинок київське Динамо проведе 4 квітня на виїзді проти Зорі. Гра розпочнеться о 15:30.