Роман Яремчук увійшов до топ-5 бомбардирів в історії збірної України: повний рейтинг голеадорів

Форвард Валенсії Роман Яремчук допоміг збірній України зробити камбек у матчі проти Боснії і Герцеговини. Сам же нападник наблизився до показника Сергія Реброва у національній команді.

Збірна України здобула ефектну перемогу над Боснією і Герцеговиною у півфіналі плей-оф відбору на Євро-2024. Команда Сергія Реброва пропустила в середині другого тайму та довго програвала, пише 24 канал.

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Яремчук у топ-5

Проте під завісу основного часу українці забили двічі. Героєм зустрічі можна назвати Романа Яремчука, який вийшов на 81 хвилині та оформив гол та результативну передачу на Довбика.

Точний удар Романа став для нього 14-им у футболці збірної України. Це дозволило йому вийти на чисте п'яте місце у рейтингу бомбардирів національної команди за всю історію. До цього він ділив його з Олегом Гусєвим, у якого 13 голів.

Найкращі бомбардири в історії збірної України:

Андрій Шевченко – 48 Андрій Ярмоленко – 46 Євген Коноплянка – 21 Сергій Ребров – 15 Роман Яремчук – 14 Олег Гусєв – 13 Сергій Назаренко – 12 Євген Селезньов – 11 Віктор Циганков – 11 Олександр Зінченко – 9 Андрій Гусін – 9 Андрій Воробей – 9

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Фінал плей-оф проти Ісландії

Вже у наступній грі Яремчук може наздогнати чинного коуча збірної України Сергія Реброва, який має на один точний удар більше. Ця гра відбудеться 26 березня в рамках фіналу плей-оф відбору на чемпіонат Європи.

За путівку на Євро-2024 Україна побореться зі збірною Ісландії у польському Вроцлаві. Переможець пари потрапить на турнір в групу Е, де змагатиметься з Бельгією, Румунією та Словаччиною.